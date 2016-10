Auralic POLARIS: Wireless Streaming-DAC-Vollverstärker – Einmal Musik mit alles, bitte!

Kompakt

Marke Auralic Bezeichnung Polaris Art Wireless Streaming DAC Empf. Preis (€) 3.999 Verfügbarkeit November

17 Eingänge (digitale Audioeingänge, Streamingfunktionen und analoge Eingänge)

bitperfektes Multiroom

Hybrid Volume Control

Derzeit habe ich Besuch im Haus, auf den ich mich lange gefreut habe. Der (hier vorgestellte) Auralic ALTAIR Wireless Streaming DAC gibt sich die Ehre. Wenn Sie die verlinkte Produktvorstellung lesen, bekommen Sie schon mal einen ungefähren Eindruck davon, was es mit dem neuen Auralic POLARIS auf sich hat, um den es hier geht. Das ist nämlich im Prinzip ein ALTAIR, aber mit zusätzlichen Endstufen zum direkten Anschluss passiver Lautsprecher. – Und mit Analogeingängen.Wer Rewind Hardware-Berichte und -Tests regelmäßig liest, erinnert sich bestimmt noch an die Streaming-Devices Aries und Aries Mini . Der chinesische Hersteller hat über die letzten Jahre mit diesen und anderen Komponenten viele Freunde in der HiFi-Szene gewonnen. Die Auralic Streaming-Produkte zielen dabei weniger auf die Sonos-Klientel, sondern eher auf anspruchsvollere Musikhörer, die sich nicht mit höchstens "CD-Qualität" beschränken, sondern in Sachen Auflösung und Musikformaten die volle Freiheit haben wollen und nicht mit 08/15-DACs abgespeist werden möchten. Dabei bleibt Auralic preislich durchaus auf dem Teppich. Ein Aries Mini kostet gerade mal 500 Euro – also Sonos-Territorium – kann aber erheblich mehr.Der jetzt neu vorgestellte POLARIS stellt die vorläufige Spitze des Auralic Streaming-Sortiments dar. Mit rund 4.000 Euro Kaufpreis bewegt er sich allerdings auch schon sehr deutlich in High-End-Gefilden. Zu dem Preis bietet er dafür eine Feature-Vielfalt, die sonst nur in deutlich höheren Preisklassen zu finden ist – wenn überhaupt.Der POLARIS ist quasi ein Vollverstärker, der zusätzlich Streaming und D/A-Wandlung beherrscht und dieses nicht stiefmütterlich behandelt, sondern mit höchster Priorität einsetzt. Insgesamt stehenzur Verfügung. Dem internen Wandler, der mit proprietären Filter-Modi (AURALiC Flexible Filters) arbeitet, steht eine Femto-Masterclock zur Seite und unterstützt 4-fach-DSD und PCM bis 384kHz/32Bit. Der eingesetzte Stereo-Verstärker liefert 120 Watt pro kanal and 8 Ohm und 180 Watt an 4 Ohm Last. Das Verzerrungsniveau soll laut Hersteller extrem niedrig und die Leistung mehr als ausreichend für selbst anspruchsvolle Lautsprecher sein.POLARIS stellt dem Besitzer im Gegensatz zu ALTAIR und ARIES auch zwei analoge Eingänge zu Verfügung. Diese können als Line-Eingang, Phono-Eingang oder Vorverstärkerausgang konfiguriert werden. Auf digitaler Seite bietet er AES/EBU, COAX, Toslink und 4x USB (1x für die Benutzung als USB-Wandler, 1x als digitalen Throughput und 2x für USB-Speichermedien). Beim Kauf des POLARIS kann der Kunde zudem entscheiden, ob er als Option eine interne SSD mit 1 Terabyte installiert haben möchte, wodurch der POLARIS als voll funktionsfähiger Musikserver eingesetzt werden kann.Im POLARIS kommt die Lighting Streaming-Plattform zum Einsatz – genau wie beim Aries/Mini und Altair. Die Mitte 2014 eingeführte Plattform ist die erste Streaming-Lösung, die 4-fach-DSD und PCM-Streaming bis 384kHz/32Bit über eine drahtlose Verbindung ermöglicht. Lightning Streaming bietet zahlreiche Features wie Gapless-Wiedergabe, On-Device-Playlisten, Memory-Cache und. Diese Plattform wird von Auralics hauseigenem Entwicklerteam ständig weiterentwickelt. Durch ein automatisches Update-System werden dem Benutzer so ständig neue Möglichkeiten und Features zur Verfügung gestellt, während die Installation neuer Firmware vollautomatisch im Hintergrund erfolgt. Auch die zugehörige Streaming-App Lightning DS (derzeit nur für iOS, später soll ein HTML-5-Interface auch andere Plattformen integrieren) wird permanent weiter entwickelt und verbessert. Die derzeit aktuelle Version 4.x hat dabei schon einen sehr hohen Reifegrad erreicht.Die Plattform ist außerdem kompatibel mit anderen OpenHome- oder UPnP-Kontrollapplikationen, unterstützt AirPlay, Bluetooth (aptX) und kann auch als Roon-Endpoint fungieren.Auralic führt beim POLARIS eine weitere neue Technologie ein:. Diese nutzt sowohl analoge als auch digitale Technologien der Lautstärkeregelung, um diesen klangkritischen Teil der HiFi-Kette zu optimieren. Der analoge Pegelsteller dämpft das Signal in 12dB-Schritten, wodurch die Lautstärkeregelung des DACs nur in sehr kleinen Regelbereichen ausgeführt werden muss und somit feiner arbeiten kann. Dadurch arbeitet der Wandler immer im optimalen Bereich, wodurch ein Minimum an Verzerrungen, ein vergrößerter Dynamikumfang und verbesserter Klang, gerade bei geringeren Abhörpegeln, erzielt wird.Der Verkaufspreis in Deutschland wird 3.999 Euro betragen. Vorbestellungen nimmt Auralic (Vertrieb: audionext.de ) Mitte Oktober entgegen. Der POLARIS wird Mitte November im Handel erhältlich sein.Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten der Auralic-Plattform erfahren wollen, bleiben Sie dran! Demnächst kommt der Testbericht des ALTAIR.