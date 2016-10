Apples Online-Store nicht mehr zu erreichen

Sechs Stunden vor Beginn des heutigen Events hat Apple soeben den Online-Store deaktiviert. Zwar sind alle Produktseiten normal erreichbar, ein Klick auf den Kaufen-Button führt jedoch zur bekannten Platzhalterseite, die Apple immer kurz vor der Einführung neuer Produkte schaltet (zum Store: ). Bis in die Abendstunden wird es also heißen, dass Apple etwas Besonderes in den Stores habe und man es kaum abwarten könne, die Neuerungen zu zeigen - so die Meldung.Auch wenn es technisch sicherlich nicht notwendig wäre, bei einem neuen Produkt immer gleich sämtliche Store-Seiten zu deaktivieren, gehört dieses Vorgehen doch zu Apples üblichen Maßnahmen, um die Spannung zu erhöhen. Wer immer noch nicht mitbekommen hat, dass in Kürze neue Apple-Produkte anstehen, erfährt es nun zumindest durch die Apple-Fans gut bekannte Meldung.Zumindest ein neues Produkt ist bereits so gut wie bestätigt, nämlich das aktualisierte MacBook Pro. Eine Zusammenfassung der erwarteten Neuerungen haben wir in diesem Artikel aufgeführt: . Das Apple-Event beginnt um 19 Uhr unserer Zeit, MacTechNews wird wie üblich einen Live-Ticker anbieten.