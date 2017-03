Apples Online Store down - neue Produkte im Anmarsch

iPad 10,5''?

iPad Pro 2

Kleine Neuerungen beim iPhone

Wer in den letzten fünf Minuten den Apple Online Store besuchen wollte, erhält dort nur noch den Hinweis »We've got something special in store for you«. Mit diesem Wortspiel des Begriffs »Store« kündigt Apple stets neue Produkte an, die ins Sortiment aufgenommen werden.Damit dürfte auch die lange Zeit diskutierte Frage beantwortet sein, ob Apple eine spezielle iPad-Keynote veranstalten möchte. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir die neueste Tablet-Generation aus Cupertino noch heute kennen lernen, aber ohne Bühnenauftritt der Apple-Führungsriege.Für das 2017er iPad rechneten Beobachter lange mit einem gänzlich neuen Design. Die Ränder auf der Displayfront sollten verschwinden, ähnlich wie es für das iPhone 8 im Herbst angedacht ist. Damit einher gehe eine Vergrößerung des Displays von den bisher üblichen 9,7'' in der Standardgröße auf etwa 10,5''. Eine solche Design-Neuerung erscheint nun aber als eher unwahrscheinlich, da Apple in diesem Falle wohl nicht auf einen Event verzichtet hätte.Dementsprechend erscheinen die Prognosen anderer Quellen als realistischer, die das gänzlich neue iPad erst frühestens im Herbst erwarten. Jetzt wäre demnach mit einer Hardware-Aktualisierung des iPad Pro in beiden Größen 12,9'' und 9,7'' zu rechnen. Vor einer Woche tauchten bereits vier bisher unbekannte iPad-Modelle in den Zugriffstatistiken auf (wir berichteten: ). Da Apple bei den Hardware-IDs zwischen Cellular- und WiFi-Modellen unterscheidet, dürfte es sich dabei um die beide iPad-Pro-Modelle in den jeweils zwei Varianten der Drahtlos-Technologie handeln.Neben dem iPad ist Gerüchten zufolge auch beim iPhone eine, wenn auch kleine, Neuerung zu erwarten. So erhalte das 4''-Modell iPhone SE eine Ausführung mit 128 GB. Bisher konnten sich Interessenten des kleinsten iPhones nur zwischen 16 GB und 64 GB entscheiden. Einige Berichte vermuteten sogar, dass Apple dem iPhone 7 eine neue Farbvariante spendieren könnte: rot. Ob dieser ungewöhnliche Schritt tatsächlich kommt, werden wir noch heute wissen.