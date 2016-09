Die Produkthighlights der Woche:

Canon stellt drei neue Kameras vor

Sony: Vollformat-Kompaktkamera mit 42 MP und variablem Tiefpassfilter

Buffalo erweitert seine TeraStation-Reihe

Neuer Bluetooth-Kopfhörer von Magnat

Debütantenball: ELAC präsentiert neue Einsteiger-Lautsprecherserie

Analyse: Sind Apples neue Magic-Gadgets magisch oder idiotisch?

Neben ein paar Produktvorstellungen, wie am Sonntag in der Rewind üblich, möchte ich in dieser Ausgabe den von Apple in dieser Woche vorgestellten Magic-Produkten (Tastatur, Maus, Trackpad) besonderes Augenmerk schenken. Die neuen Eingabegeräte aus der Apfelschmiede haben doch erstaunlich viel Resonanz ausgelöst. Stimmt etwas nicht mit Ihnen? – Einen Analyseversuch finden Sie ab Seite 7.Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren.