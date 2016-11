Apples AirPort-Produkte führen Liste beliebtester Router an

Zufriedenheit mit kabellosen Routern

Die Ergebnisse

AirPort-Familie vor dem Aus?

Sollten sich die jüngsten Berichte bewahrheiten und Apple tatsächlich die Entwicklung eigener Router beenden, dann liegt das sicherlich nicht an deren fehlender Beliebtheit bei Kunden. Eine Zufriedenheitsstudie aus den USA hat AirPort Express, AirPort Extreme und AirPort Time Capsule nun auf Platz 1 unter den Routern gesetzt.An der Umfrage nahmen 3.037 US-Amerikaner teil, die im Zeitraum November 2015 bis Oktober 2016 einen neuen kabellosen Router kauften. Sie sollten ihr Produkt anhand von zehn Kategorien bewerten: WLAN-Reichweite, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit (Upload und Download), Wiedererlangen abgebrochener Verbindungen, Sicherheitsfunktionen, Preis, Einfachheit bei der Nutzung, Vielfalt der Funktionen und Kundendienst. Aus den Ergebnissen errechneten die Experten von J.D. Power eine Gesamtpunktzahl, die sich im Raum von 0 bis 1.000 Punkten bewegt.Im Durchschnitt erreichten die kabellosen Router eine Punktzahl von 847. Damit hat sich die Zufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Am überzeugendsten fanden die Kunden Apples AirPort-Produkte, die mit 876 Punkten mit Abstand am besten abschnitten und als einzige das Prädikat »Unter den Besten« erhielten. Eng ist das Feld dann auf den weiteren Plätzen, auf denen sich Asus (860 Punkte), D-Link (856 Punkte), TP-Link (854 Punkte) und Netgear (848 Punkte) finden. Diese Hersteller schnitten allesamt besser als der Durchschnitt ab. Schwächer wurden nur Produkte von Belkin (839 Punkte) und Linksys (834 Punkte) ausgewiesen. Die insgesamt hohen Punktzahlen sind auch Resultat davon, dass nur eine deutliche Minderheit (16 %) überhaupt jemals Probleme mit dem eigenen Router hatte. Als wichtigstes Kriterium bei der Wahl eines Routers nannten die Befragten den Preis. Dieser betrug im Durchschnitt aller 124 US-Dollar.Das gute Abschneiden der AirPort-Stationen kommt nur gut eine Woche nach einem Bericht, nach dem Apple die Router-Abteilung aufgelöst und die Mitarbeiter auf andere Unternehmensbereiche aufgeteilt habe. Die letzten Produkt-Updates erhielten AirPort Extreme und AirPort Time Capsule im Jahr 2013, seitdem beherrschen sie den 802.11ac-Standard. Der AirPort Express ist sogar noch ein Jahr älter und unterstützt bis heute lediglich 802.11n.Weiterführende Links: