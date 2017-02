Apple veröffentlicht iOS 10.3, tvOS 10.2 und watchOS 3.2 als neue Betaversionen - die Neuerungen

iOS 10.3 - ein großes Update

tvOS und watchOS

Apple hat einen weiteren Reigen an Beta-Updates veröffentlicht. Sowohl iOS 10.3 als auch tvOS 10.2 und watchOS 3.2 liegen ab sofort in der Beta 3 vor. Zwischen diesem und dem letzten Build liegen exakt zwei Wochen. macOS Sierra in Version 10.12.4 liegt noch nicht in einer aktualisierten Entwicklerversion vor, dies ist vermutlich erst morgen der Fall. Wir fassen im Folgenden die bislang bekannten Neuerungen der Updates zusammen.Die nächste Version von iOS ist ein signifikantes Update - dabei wird normalen Nutzern wohl gar nicht auffallen, was die massive Änderung am Unterbau war. Apple führt mit iOS 10.3 nämlich das Apple File System (APFS) ein, das nach und nach auf alle Geräte wandern soll. Den Anfang machen iOS und tvOS. Aufgrund der erheblich vielseitigeren Anwendungsbereiche sowie direktem Zugriff der Nutzer auf das Dateisystem wird macOS aller Wahrscheinlichkeit das letzte System, das Apple auf APFS umstellt. Dass schon iOS 10.3 und nicht erst iOS 11 Apples neues Dateisystem erhält, ist eine wichtige Entscheidung. Mit iOS 11 fallen sicherlich wieder alte iOS-Devices aus der Liste der unterstützten Geräte. Mit iOS 10.3 erhalten aber auch diese noch APFS.Fortan warnt iOS beim Start von 32-Bit-Apps. In der Warnung heißt es, die jeweilige App werde mit zukünftigen iOS-Versionen nicht mehr funktionieren. Neu in der aktuellen Beta ist der Link "mehr erfahren", um Nutzern einige weitere Informationen zu liefern. Der explizite Hinweis deutet darauf hin, dass iOS 11 jene Apps gar gar nicht mehr ausführen kann. Wer also noch Jahre alte Apps einsetzt, hat einige Monate Zeit, nach Alternativen zu suchen.Auch tvOS wird mit dem kommenden Update auf APFS umgestellt. Ansonsten widmet sich tvOS 10.2 in erster Linie Fehlerbehebungen sowie Stabilitäts- und Geschwindigkeitsverbesserungen. Bezüglich watchOS Beta 3 und APFS herrscht hingegen noch Unklarheit, da Apple die Release Notes nicht aktualisiert hat. Für den Endanwender sichtbar und von Bedeutung ist der Theater-Modus auf der Apple Watch, um der Uhr mit einem Tap verbieten zu können, das Display bei Bewegung zu aktivieren.