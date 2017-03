Apple veröffentlicht Liste mit HomeKit-fähigen Produkten

HomeKit-Liste

Einteilung

Fernsteuerbare Lampen, intelligente Bewegungsmelder, mitdenkende Heizungen und proaktive Rollläden. So stellt man sich das »Smart Home« der Zukunft vor. Schon vor zwei Jahren, im Gefolge von iOS 8, stellte Apple deswegen die Schnittstelle HomeKit vor, durch die Hersteller von intelligenten Haushaltswaren eine leichte Anbindung ans iPhone finden können.Ähnlich wie bei anderen Schnittstellen wie beispielsweise CarPlay brauchte die Durchsetzung aber ihre Zeit. Nun ist es aber langsam so weit: Letzte Woche kündigte WeberHaus die ersten HomeKit-Fertighäuser an (MTN berichtete: ) und Hersteller wie Nest und Netatmo haben ihren Weg nun auch nach Deutschland gefunden. Es ist also nicht mehr »nur« die obligatorische Hue-Lampe, welche auf HomeKit setzt.In der Tat ist das Angebot inzwischen so groß, dass Apple sich durchgerungen hat, eine ausführliche Liste davon online zu stellen. Natürlich muss dabei beachtet werden, dass weite Teile der Angebotspalette noch nicht auf dem Markt, sondern lediglich angekündigt sind. Außerdem umfasst die Liste bisher nur das US-amerikanische Angebot, von dem aber das meiste auch den Weg zu uns finden dürfte.Die Liste teilt sich in 15 Kategorien ein: Lichter, Schalter, Steckdosen, Thermostate, Fenster, Ventilatoren, Klimaanlagen, Sensoren, Sicherheit, Schlösser, Kameras, Klingeln, Garagentore, Bridges und Signalverstärker. Zahlreiche der aufgeführten Produkte lassen sich direkt aus dem Apple Online Store für Dritthersteller bestellen. Viele der angekündigten Produkte sind mit Links auf die Herstellerseite ausgestattet, damit man sich weiter darüber informieren kann.Die deutsche Webseite verweist an der gleichen Stelle weiterhin nur auf den Online Store, wodurch ein adäquater Überblick schwieriger ist. Es empfiehlt sich also auch für deutsche Kunden ein Blick auf die US-Webseite von HomeKit.Mit zunehmendem Angebot in der HomeKit-Sparte fährt Apple auch das zugehörige Marketing in die Höhe. Erst Anfang dieses Monats veröffentlichte der Konzern einen - nicht ganz unumstrittenen - Werbespot für die Nützlichkeit der Heimautomatisierung.