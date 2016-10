Apple schafft die Escape-Taste ab

macOS 10.12.1: Die Escape-Taste zurückbekommen

Der Computermarkt hat sich in den letzten drei bis vier Jahrzehnten massiv gewandelt, wohingegen andere grundsätzliche Konzepte weitgehend gleich blieben. Sofern es sich nicht um ein iPhone oder ein iPad handelt, erfolgt die Bedienung beispielsweise noch immer über eine Tastatur - deren Layout sich in der gesamten Zeit kaum veränderte. Selbst Tasten, die heutzutage kaum noch von Bedeutung sind, befinden sich weiterhin auf allen neuen Tastaturen. Einer Taste wird Apple demnächst den Garaus machen. Aus den gestern aufgetauchten Bildern vom neuen MacBook Pro geht hervor, dass es fortan keine fest angebrachte Escape-Taste mehr geben wird.Offensichtlich ist Apple der Meinung, dass "Escape" ein antiquiertes oder zumindest nicht zur Bedienung des Macs passendes Konzept ist. Sollten Entwickler vollen Zugriff auf die OLED-Eingabeleiste des neuen MacBook Pro bekommen, steht es ihnen natürlich frei, sich selber um die Implementierung eines Cancel/Escape-Buttons zu kümmern. Als immer präsentes Element ist Escape hingegen bald Geschichte, denn es steht stark zu vermuten, dass alle zukünftigen Apple-Tastaturen auf das Layout des neuen MacBook Pro setzen und eine OLED-Leiste erhalten. Apple hat aber Vorkehrungen getroffen, sollte diese Entscheidung zu Problemen führen.Über einen kleinen Umweg ist es möglich, eine Escape-Taste zu definieren, wenn diese zum Beispiel bei der Verwendung von Windows erforderlich wird. In den Systemeinstellungen unter "Tastatur" befindet sich rechts unten der Button "Sondertasten". Dort kann der Nutzer entscheiden, eine Tasteneingabe auf eine andere Funktion umzuleiten. Unter macOS 10.12.1 Sierra steht erstmals die Option "Escape" zur Verfügung, bei vorherigen Systemversionen hingegen noch nicht. Wer zum Beispiel die Feststelltaste ohnehin niemals verwenden, kann diese ab macOS 10.12.1 zur Escape-Taste umfunktionieren. Dies funktioniert auf allen Macs und nicht nur auf dem kommenden MacBook Pro ohne dedizierten Escape-Key.