Apple errichtet neues Hauptquartier in London - für 12 Milliarden Dollar

Das neue Apple-Hauptquartier in Cupertino ist noch nicht fertig gestellt, da gibt Apple ein neues gewaltiges Bauprojekt bekannt. Dieses soll in London entstehen und als eines der wichtigsten Apple-Zentren weltweit fungieren. Fast 12 Milliarden Dollar will Apple in die Errichtung der Anlage bzw. Renovierung der Battersea Power Station investieren. Nach 33 Jahren Lehrstand wird Apple die Räumlichkeiten übernehmen und den Plänen zufolge im Jahr 2021 einziehen. Gab es in London bislang acht Apple-Büros, so ziehen nach Fertigstellung alle Mitarbeiter des Großraums London in Apples neue "Cathedral of Power".Zwar bleibt Cork in Irland Apples Europa-Zentrale, dennoch soll das Hauptquartier in London zu einem der Aushängeschilder werden. In einer ersten Stellungnahme erklärt Apple, dass sich eine großartige Gelegenheit geboten habe, das komplette Team an einem Ort zusammenzuführen und federführend bei der Renovierung dieser geschichtsträchtigen Umgebung zu sein. Rund ein Jahr dauerten die Verhandlungen, bis eine Einigung erzielt werden konnte. Ein Repräsentant der Stadt zeigte sich sehr erfreut über Apples Engagement, das die Umwidmung des zwischen 1933 und 1983 aktiven Kohlekraftwerks hin zu einem Technologiezentrum vorantreibe. Es handelt sich dabei schon um den vierten Versuch, Londons einst wichtigstes Kraftwerk einer neuen Bestimmung zuzuführen.Insgesamt können bis zu 3000 Apple-Mitarbeiter im neuen Bauwerk untergebracht werden, momentan beschäftigt Apple rund 2500 Angestellte im Großraum. Rund um die Anlage entstehen zudem 240 Mietwohnungen sowie zahlreiche Geschäfte. Ebenfalls im Entstehen ist eine neue Linie der U-Bahn, die 2020 ihren Betrieb aufnehmen soll. Großbritanniens Schatzkanzler Philip Hammond betont, dass Apples Entscheidung die Position Londons als zentraler Technologie-Hub stärke und zudem Vertrauen in die Wirtschaftskraft des Landes stärke. Als einer der wichtigsten Arbeitgeber Londons freue man sich über Apples aktive Rolle für Stadt und Gemeinschaft.