Apple TV 5 mit 4K und HDR noch in diesem Jahr? Bericht

Apple TV 5 in der Pipeline

Interne Kritik an der TV-Strategie

Mit der Vorstellung des Apple TV 4 im Herbst 2015 stellte Apple klar: Das Apple TV ist fortan mehr als nur ein Hobby. So hatte Steve Jobs die Set-Top-Box in ihrer frühen Ausfertigung genannt. Mit der Öffnung für Dritthersteller-Apps in einem tvOS App Store sollte eine neue Ära für das Gerät beginnen. Doch schnell wurde es ruhig um die nächsten Schritte.Jetzt erfuhr Bloomberg allerdings von involvierten Quellen, dass das Apple TV 5 - mit dem Codenamen »J105« - bereits in der Testphase sei. Noch 2017 wäre ein Release möglich, etwa parallel zum iPhone X. Als Hauptneuerung stehe 4K-Unterstützung an. Diese auch »Ultra High Definition« genannte Bildauflösung umfasst 3.840 x 2.160 Pixel; immer mehr Fernseher und sonstige Endgeräte unterstützen das Format. Das Fehlen im Apple TV 4 gehörte zu den meistgenannten Kritikpunkten an dem Gerät. Außerdem verspreche die 5. Generation »lebhaftere Farben«, möglicherweise ein Hinweis auf HDR.Doch trotz dieser Neuerungen gibt es im Entwicklerteam selbst auch Unzufriedenheit. „Dazu bin ich nicht angetreten", sagte ein Beteiligter, der nicht namentlich genannt werden wollte. „Ich wollte Revolution. Wir haben aber nur Evolution." Gemeint ist damit die reine Verbesserung von technischen Daten, nicht des Gesamtkonzepts.Berichten zufolge plante Apple bereits für das Apple TV 4 nicht einfach eine Set-Top-Box. Eigentlich sollte das Gerät die klassischen TV-Boxen ersetzen und auch Live-Fernsehen mitsamt Coax-Anschlüssen mitbringen. Danach war eine Videostreaminglösung angedacht, die aber an den Verhandlungen mit den verantwortlichen Inhalte-Produzenten scheiterten. Auch der Ausbau zu einer Videospielplattform inklusive eigenem Game-Controller war im Gespräch, um sich als Konkurrent zu Xbox und PlayStation zu positionieren. Alles das kam nicht.Stattdessen konzentrieren sich Apples TV-Ambitionen nun auf Apple Music und dem langsamen Einstieg in eigene Videoproduktionen, deren erste mit Serien wie Planet of the Apps oder Carpool Karaoke - The Series bald erscheinen. Mittelfristig sind auch größere TV-Produktionen angedacht. Dazu hat Cupertino jüngst Timothy Twerdahl von Amazons Fire-TV -Abteilung abgeworben (MTN berichtete: ). Der Marktanteil des Apple TV sinkt derweil in den letzten Monaten. Finanzchef Luca Maestri gab jüngst zu, dass die Verkaufszahlen rückläufig seien. Die letzten Marktstudien sahen den Anteil Apples im Sinken auf nur noch knapp über 10 Prozent. Apple habe noch Nachholbedarf, gerade im Direktvergleich mit den großen Konkurrenten Amazon und Roku.