Apple Music: Jimmy Iovine im Interview mit Andeutung auf Video-Inhalte

Apple Music mit Video-Inhalten?

Seit dem 30. Juni 2015 bietet Cupertinos Technikkonzern mit Apple Music einen eigenen Musik-Streaming-Dienst an. Bis Ende 2016 konnte der Service 20 Millionen zahlende Abonnenten für sich gewinnen. Damit liegt Apple Music jedoch noch weit hinter Marktführer Spotify. Aus diesem Grund erweitert Apple das Angebot seines Streaming-Dienstes stetig. In einem neuen Interview äußert sich Apple-Manager Jimmy Iovine zur Expansion des Dienstes.Spätestens seit Apples Bekanntgabe, 16 Carpool-Karaoke-Folgen exklusiv für Apple Music zu produzieren, ist klar, dass sich der Dienst auch in andere Richtungen als nur Musik entwickeln kann. Gegenüber Billboard sagte Apple-Music-Chef Jimmy Iovine hierzu, dass man mit dem Dienst eine kulturelle Erfahrung liefern möchte und dazu neben Audio- auch Video-Elemente gehören können. Weiter nennt er ein Beispiel hierfür: Wenn die South-Park-Verantwortlichen sein Büro beträten, würde er ihnen nicht erklären, dass sie keine Musiker seien. Was zwar als Andeutung eines Video-Streaming-Dienstes gesehen werden kann, war aber wohl eher auf etwas anderes abgezielt.Vermutlich wollte Iovine demonstrieren, dass Apple Music nicht nur ein reiner Streaming-Dienst sein soll, sondern in Zukunft andere kulturelle Inhalte bieten kann, welche nur indirekt oder gar nicht mit Musik zu tun haben. Eine solche Entwicklung könnte zu einem vollumfassenden Dienst führen, der künstlerische Inhalte jeder Form bietet. Dies könnten neben Musik beispielsweise Bilder, Videos oder Filme sein.Egal in welche Richtung sich Iovines Aussage bewegen sollte, weiter ins Detail ging er nicht. Apple hat mittlerweile eine breite Masse an Nutzern mit seinem Streaming-Dienst überzeugen können. Dieser Umstand erlaubt es Apple Music, auch finanziell in verschiedene Richtungen zu gehen.Apple Music lässt sich über iTunes auf dem Mac oder über die Musik-App auf iOS-Geräten abonnieren. Hierfür ruft Apple im Einzelabonnement 9,99 Euro und als Familien-Plan mit bis zu sechs Nutzern 14,99 Euro auf. Als Student kann man nach erfolgreicher Registrierung ein vergünstigtes Abo für 4,99 Euro buchen.Weiterführende Links: