Apple-Aktie: Tim Cook nutzt 52-Wochen-Hoch für umfangreiche Verkäufe

Logischer Zeitpunkt

In oberen Managerebenen ist es üblich, dass Gehälter nur zu einem kleinen Teil als sofort verfügbares Geld ausbezahlt werden. Den Großteil des Gehaltes bekommt man oft als Aktienpaket, welches meist mit der Auflage ausgegeben wird, es erst nach einer bestimmten Zeit verkaufen zu dürfen. Dies bringt Unternehmen den Vorteil, dass die Manager motivierter sind, da die Höhe der Aktien bei guten Quartalsergebnissen steigt.Nach diesem Prinzip arbeitet auch Cupertinos Technikgigant. So bekommt Apples CEO Tim Cook regelmäßig große Aktienpakete überschrieben. Nun hat er mit 30.000 Anteilen einen Teil seiner Aktien verkauft. Jedes seiner verkauften Anteile hat aktuell einen ungefähren Wert von 120 US-Dollar. In Summe hat Cook aus den Aktienverkäufen also einen Umsatz von 3,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Bekannt wurde der Verkauf durch die US-Börsenaufsicht, bei der Cook die Verkäufe im Vorfeld angemeldet hat. Dieses Vorgehen ist in den USA verpflichtendDie finale Transaktion fand Mitte letzter Woche statt. Die daraus resultierenden 3,6 Millionen US-Dollar dürften nur einen kleinen Teil des gesamten Vermögens von Tim Cook ausmachen. Dies sieht man bereits daran, dass Apples Unternehmensführer allein im letzten Jahr inklusive Bonus 145 Millionen US-Dollar verdient hat.Auch der Zeitpunkt der Verkäufe ist durchaus logisch. So hat Apples Aktie (AAPL) Mitte letzter Woche ein 52-Wochen-Hoch erreicht und lag zeitweise bei 120 US-Dollar je Stückaktie. Analyst Brian White bezeichnet die Apple-Aktie weiterhin als eine der am stärksten unterbewerteten auf dem Markt. Sollte seine Einschätzung stimmen, wird der Börsenwert Apples in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin stark zunehmen. Ein besonders hoher Sprung nach oben wird zur Vorstellung des nächsten iPhone im September erwartet. Dieses soll Berichten zufolge große Neuerungen mit sich bringen und die Verkaufszahlen deutlich fördern. Nach einem leichten Dämpfer des iPhone 6s und iPhone 7 werden für das nächste Apple-Smartphone wieder neue Rekord-Verkaufszahlen erwartet.Weiterführende Links: