App Store: Update-Hinweis zu macOS Sierra deaktivieren bzw. verstecken

Systemeinstellungen

Mitteilungszentrale

Mac App Store

Seit gut zwei Wochen ist macOS Sierra für Mac-Nutzer verfügbar. Im Vergleich zu OS X El Capitan gibt es nicht nur neue Funktionen wie den Sprachassistenten Siri, Auto-Login mit Apple Watch oder die erweiterte Nachrichten-App, sondern auch viele geschlossene Sicherheitslücken. Zwar bereitet Apple angeblich ein Sicherheitsupdate für das bisherige OS X 10.11 El Capitan vor, doch auf der sicheren Seite ist man aktuell nur mit macOS Sierra.Dennoch gibt es Gründe wie die App-Kompatibilität, Probleme mit Sierra oder ein zu alter Mac, welche gegen eine Aktualisierung sprechen können. Apple selbst hält dies jedoch nicht davon ab, Nutzer deutlich auf macOS Sierra hinzuweisen. Wenn man sich entschieden hat, vorerst nicht Apples neustes Betriebssystem zu installieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Apples Hinweise zu deaktivieren bzw. zu verstecken. Gegebenenfalls muss dabei aber auch auf Komfort verzichtet werden.Erster Anlaufpunkt sind die Systemeinstellungen von OS X, in denen sich unter dem Punkt "App Store" die automatische Suche und Installation von Updates ausschalten lässt. Sofern dies vollständig deaktiviert ist, muss man zukünftig selbstständig jeden Tag in den Mac App Store schauen, um sich über App-Updates zu informieren.Eine kurzzeitige Lösung für einen Tag gibt es in der Mitteilungszentrale. Dort kann man die Funktion "Nicht stören" aktivieren. Dadurch werden alle Hinweisdialoge für den laufenden Tag unterdrückt. Dies trifft jedoch nicht nur auf Update-Hinweise von Apple zu, sondern auch auf App-Mitteilungen, wie zum Beispiel neue E-Mails oder Chat-Nachrichten.Innerhalb des Mac App Store kann schließlich der großflächigen Hinweis unter dem Update-Reiter ausgeblendet werden. Dazu geht man mittels Rechtsklick auf das Hinweisbild und kann anschließend im auftauchenden Kontextmenü "Aktualisierung ausblenden" auswählen. Um macOS Sierra später doch noch zu installieren, muss es dann wie jede andere App über die Suchfunktion des Mac App Store aufgerufen und installiert werden. Alternativ lässt sich macOS Sierra auch mit folgendem Link im Mac App Store aufrufen: