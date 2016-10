App-Rauswurf: Apple wirft Dash-Entwickler ein Zweitkonto vor

Bewertungen im App Store sind schon seit Jahren ein Streitthema, denn diese können Apps schnell in ein schlechtes Licht rücken. Genauso gut lassen sich aber mit dem System auch Apps in den Himmel loben, die es so eigentlich gar nicht verdient haben. Diesen Umstand machen sich auch einige App-Entwickler zunutze und lassen eigene Apps gut bewerten, während die Konkurrenz mit vernichtender Kritik bedacht wird. Apple versucht seit einiger Zeit, dagegen anzugehen, und hat laut einer neuen Stellungnahme bereits seit Monaten ein Konto des Dash-Entwicklers Bogdan Popescu im Visier gehabt.Der Entwickler Bogdan Popescu bestreitet eine Manipulation, doch laut Apple sind die Beweise eindeutig. Demnach ermittelte man mehr als 1.000 gefälschte Bewertungen, die sich auf ein zweites Konten mit 25 Apps des Entwicklers verteilten. Der Entwickler ignorierte Warnungen und verweigerte sich auch in den letzten Wochen einer Kooperation, weswegen Apple die Apps aus dem App Store entfernt und beteiligte Konten stillgelegt hatte, so ein Pressesprecher von Apple gegenüber The Loop.Ob die App Dash von gefälschten Bewertungen profitierte, ist unklar. Als sicher gilt nur, dass sie vermutlich die Haupteinnahmequelle von Popescu war. Dash richtete sich an nahezu alle Programmierer und bot einen organisierten Offline-Zugriff auf nahezu alle API-Dokumentationen (Application Programming Interface) der wichtigsten Programmiersprachen. Dieser bequeme Zugriff hatte allerdings seinen Preis, der zuletzt bei 9,99 Euro (iOS) bzw. 24,99 Euro (Mac) lag. Obwohl die App durchaus einige Defizite wie fehlende Volltextsuche aufwies, spiegelte sich dies in den zuletzt 322 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 Sternen nicht wieder.Als Reaktion auf die Stellungnahme des Apple-Pressesprechers veröffentlichte Popescu in seinem Blog unterdessen einen Mitschnitt des letzten Telefongesprächs mit Apple. Aus der Aufnahme geht hervor, dass Apple zwei Entwickler-Konten auf Grundlage der gleichen Kreditkarte und Geräte miteinander verknüpft hat. Jedoch nur auf einem der beiden Konten konnte Apple die Manipulation von Bewertungen feststellen. Der Entwickler selbst erklärt in seinem Blog, das strittige Konto gehöre einem Verwandten, dem er vor einigen Jahren seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt habe. Ob das so stimmt, lässt sich von Apple allerdings nicht überprüfen und so werden beiden Konten dem gleichen Entwickler zugeordnet.