Altes Apple-Hauptquartier wird neue Online-Zentrale - alle Dienste unter einem Dach

Von zahlreichen Quellen war in der letzten Zeit zu hören, dass es nicht rund in Apples Dienste-Sparte läuft. Obwohl der Bereich auch finanziell immer wichtiger für das Unternehmen wird, war die Rede von Missmanagement, internen Konkurrenzkämpfen sowie fehlenden Absprachen. Eine Konsequenz daraus ist demnach, dass die Weiterentwicklung der Dienste sehr viel schleppender als geplant verläuft. Um für mehr Abstimmung zu sorgen, will Apple einem Bloomberg -Bericht zufolge alle Teams unter einem Dach vereinen. Momentan sind die Teams hingegen komplett über den Großraum San Francisco verstreut.Als neue Zentrale für Dienste wie iCloud, Maps, Siri, Apple Pay, iTunes und Apple Music soll der aktuelle Campus im Infinite Loop 1 gelten. Anfang des kommenden Jahres wird Apple damit beginnen, den neugebauten Apple Campus 2 in Betrieb zu nehmen und Personal in den großen Rundbau zu verlagern, was im alten Apple-Hauptquartier Platz für die Dienste-Division schaffe. Von einer Dienstezentrale verspreche sich Apple mehr Zusammenarbeit der Teams und dadurch schnellere Weiterentwicklung, weniger technische Probleme und insgesamt stabilere Produkte. Bessere Zusammenarbeit und weniger Reibungsverluste ist auch angesichts der bevorstehenden, technischen Umstellungen erforderlich.So plant Apple, alle Dienste auf eine neue Plattform zu stellen und die Abhängigkeit von Microsoft Azure sowie Amazons Webdiensten zu minimieren. Intern soll der Umzug unter dem Projektnamen "Project McQueen" laufen und im Idealfall noch im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Die Idee der Zusammenführung aller Onlinedienste-Teams im alten Hauptquartier stammt laut Bloomberg von Dienstechef Eddy Cue. Während die meisten Abteilungen bald im Apple Campus 2 arbeiten, behält der Apple Campus 1 damit weiterhin Bedeutung und dient als Zentrale einer der wichtigsten Unternehmensbereiche. Apple erwirtschaftet mit den diversen Diensten inzwischen mehr Umsätze als mit Mac und iPad.