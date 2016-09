Aktion stylischer Schreibtisch

auf den folgenden Seiten Dinge vorstellen, die bestens dazu geeignet sind, Ordnung ins Chaos zu bringen, die Arbeit zu erleichtern oder die Ästhetik des Arbeitsplatzes zu verbessern

Das Titelbild zeigt einen dänischen Designerschreibtisch namens " Milk

Anstatt der gewohnten Vorstellungen von Produktneuheiten, von denen es in dieser Woche sowieso nicht allzu viele gegeben hat, möchte ich Ihnen in dieser Woche ein paar Tipps für einen stylischen und nutzerfreundlichen Schreibtisch geben.Eins der beliebtesten und am intensivsten diskutierten Themen in der MTN-Galerie sind Fotos von Schreibtischen der User. Mal Chaos pur, mal super puristisch bieten die dort veröffentlichten Mac-Setups unserer Leser neben Gesprächsstoff oft auch Anregungen, die zu Rückfragen führen. Zum Beispiel: „Welche Lautsprecher hast Du denn da?“ oder „Wie hast Du denn die Kabel so sauber verlegen können?“. Was manche als „Posing“ abtun, ist im Sinne des Austauschs von gemeinsamen Interessen also nur nachahmenswert.Um zu dem Gedankenaustausch ein paar Ideen beizusteuern, möchte ich Ihnen. Mehrere der genannten Produkte habe ich selbst seit geraumer Zeit in Benutzung und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weshalb ich sie mit den Stempel „Rewind Approved“ hervorhebe. Viel Spaß beim Stöbern!