Akkuprobleme beim iPhone 6s: Apple bietet kostenlosen Austausch an

Kostenloser Austausch - so gehen Sie vor

Zahlreiche Nutzer, auch in unserem Forum , berichteten seit einigen Wochen von Problemen mit ihrem iPhone 6s. Obwohl der Akkustand noch kein kritisches Niveau erreicht hat, schalteten sich die Geräte unvorhergesehen ab. Glücklicherweise reichte in der Regel eine Meldung bei einem Apple Store oder beim Support, um einen kostenlosen Akkutausch zu erhalten, vorerst »aus Kulanz«.Dass solche Probleme kein Einzelfall sind, hat Apple übers Wochenende nun auch offiziell eingestanden. Bei einer „sehr kleinen“ Anzahl an iPhone 6s, die zwischen September und Oktober 2015 gefertigt wurden, gebe es Probleme mit einem plötzlich abschaltenden Akku. Aber der Konzern beeilt sich schon im zweiten Satz des Statements zu versichern: „Dies ist kein Sicherheitsrisiko.“ Man erkennt deutlich, dass Apple jede Parallelität zu dem »Akku-Desaster« des Konkurrenz-Phablets Samsung Galaxy Note 7 vermeiden möchte. Bei den Südkoreanern sorgten die defekten Akkus nicht nur für ein deaktiviertes Gerät, sondern entflammten teilweise sogar.Besitzer eines betroffenen iPhone 6s können jetzt mit einem regulär kostenfreien Austausch des Akkus rechnen. Da bei diesem Vorgang allerdings sämtliche Daten verloren gehen, sollte zunächst ein Geräte-Backup in iTunes oder iCloud vorgenommen werden. Weiterhin rät Apple, »mein iPhone finden« zu deaktivieren und das iPhone 6s auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies ist über die Einstellungen-App via Allgemein > Zurücksetzen > Inhalte & Einstellungen löschen möglich. Es ist allerdings ratsam, zunächst bei Apple anhand der Seriennummer zu erfragen, ob das iPhone zu der für das Austauschprogramm berechtigten Gruppe gehört.Sollte dies der Fall sein, kann man den Austausch in allen Apple Stores, bei autorisierten Apple-Händlern oder beim Apple Support vornehmen. Lediglich Partner-Händler der Mobilfunkanbieter nehmen an dem Programm nicht teil. Wer glaubt, in der Vergangenheit von dem Problem betroffen gewesen zu sein, aber bereits Geld für einen Akkutausch gezahlt hat, kann dieses zurückerstattet bekommen. Nur eine einzige Einschränkung nennt Apple für das Austauschprogramm: Hat das iPhone 6s noch andere Defekte, etwa ein gesprungenes Display, muss dieser zuerst - und natürlich kostenpflichtig - beseitigt werden.Weiterführende Links: