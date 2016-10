AMD Radeon 450, 455 und 460: Wissenswertes über die neuen Grafikchips in den 15" MacBook Pro

Nachdem Apple am gestrigen Abend sein MacBook-Pro-Lineup runderneuert hat, blieben viele Fragen um die Details offen. Erste genaue Angaben zu den Geräten können wir bereits heute liefern. Über die Grafikchips gibt es einige interessante Informationen und Neuerungen gegenüber der Intel-Grafik aus den kleineren 13-Zoll-Modellen.Die AMD Radeon Pro 450, 455 und 460 bekommt man in den MacBook Pro 15 Zoll teilweise gegen Aufpreis. Die drei Versionen haben einige Gemeinsamkeiten. Alle drei Grafikchips werden von AMD in der 14-nm-FinFET-Fertigung produziert. Alle drei besitzen 2 GB Grafikspeicher und haben somit die gleichen Grundvoraussetzungen.Während die kleinere AMD Radeon Pro 450 ein Teraflop erreicht und 10 Recheneinheiten besitzt, kommt die AMD Radeon Pro 455 mit 12 Recheneinheiten auf knapp 1,3 Teraflops. Der größtmögliche Grafikchip im MacBook Pro 15 Zoll, die AMD Radeon Pro 460, schafft mit 16 Berechnungseinheiten einen maximalen Wert von 1,86 Teraflops. Die Maßeinheit Teraflop beschreibt eine Anzahl von sehr kleinen Berechnungen, sogenannten Gleitkommazahl-Berechnungen, die in einer Zeitspanne von einer Sekunde durchgeführt werden können.Für Vergleichswerte kann man das MacBook Pro 13 Zoll von 2016 nutzen. Dieses erreichte lediglich Maximalwerte zwischen 806 und 845 Gigaflops. Als Fazit lässt sich festhalten, dass die größeren Versionen der AMD Radeon Pro performanter sind. Da die Chips aber alle recht leistungsfähig arbeiten, ist der Unterschied nur bei extremen Aufgaben spürbar. Ob einem das Mehr an Leistung den geforderten Aufpreis wert ist, muss man also im Einzelfall entscheiden.Weiterführende Links: