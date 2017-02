19 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Mac App Store

iOS App Store

Eine große Auswahl hochkarätiger Titel gibt es in dieser Woche im App Store zum vergünstigten Preis - oder sogar gratis. Besonders hervorzuheben sind hierbei Civilization: Beyond Earth (-75%, Mac), ForkLift (gratis, Mac), Assassin's Creed Identity (-80%, iOS), GoodNotes 4 (-90%, iOS), Nightgate (gratis, iOS, tvOS) sowie ProCamera (-80%, iOS). Natürlich sind aber auch die anderen Apps und Spiele einen Blick wert. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 39,99 €Nach dem Zusammenbruch der irdischen Weltordnung findet sich die zerstrittene Menschheit für eine Neuanfang in entfernten Galaxien wieder.(OS X 10.10+)statt 19,99 €Nicht nur als Finder-Ersatz taugt dieser Dateimanager, sondern eignet sich auch für Netzwerkfreigaben über FTP, SFTP, WebDAV und S3.(OS X 10.7+)statt 4,99 €In einer fiktiven Kleinstadt untersucht man als Studentin mysteriöse Vorfälle, die man mithilfe der Zeitreise-Fähigkeit zu beeinflussen versucht.(OS X 10.11+)statt 4,99 €Der mobile Ableger des Action-Adventures verschlägt den Spieler in das Italien der Renaissance, wo es verschiedene Missionen zu erfüllen gilt.(iOS 7.0+)statt 1,99 €In dem Strategie-Puzzlespiel zu Deus Ex muss man in 50 Leveln den Agenten Adam Jensen so platzieren, dass man keinen Fallen zum Opfer fällt.(iOS 7.1+, tvOS 9.0+)statt 4,99 €Diese zeitgestützte Aufgabenverwaltung sorgt für den notwendigen Überblick bei der Abarbeitung von Aufträgen und Projekten.(iOS 9.3+)statt 7,99 €Diese Notizverwaltung mit Skizzen und PDF-Unterstützung erlaubt nicht nur handschriftliche Anmerkungen sondern dank Texterkennung auch deren Suche.(iOS 8.0+)statt 0,99 €Dieses minimalistischen´ Puzzlespiel soll weniger eine Herausforderung darstellen, als vielmehr durch Sound und Musik entspannen.(iOS 6.0+)statt 6,99 €Gesprochenes wird mit dieser App direkt in eine von 41 Zielsprachen übersetzt und hilft so unkompliziert bei der Kommunikation in der Fremde.(iOS 8.0+)statt 2,99 €Häufig anfallende Bedienungsschritte lassen sich bei mehr als 100.000 Apps teilautomatisieren, um anschließend in weniger Schritten zum Ziel zu gelangen.(iOS 10.0+)statt 4,99 €Mit abstrakten Streckenplänen der U-Bahn muss man in diesem Puzzlespiel die anfallenden Verkehrsprobleme großer Städte wie London lösen.(iOS 8.0+)statt 14,99 €In dem Fantasyspiel begibt sich der Spieler in einer offenen virtuellen Welt auf die Jagd nach riesigen Monstern und hilfreichen Ausrüstungen.(iOS 6.0+)statt 3,99 €Als Gratis-App der Woche bietet dieses abstrakte Spiel mit einem exklusiven Soundtrack geometrische Herausforderungen, die es zu überwinden gilt.(iOS 7.0+, tvOS 9.0+)statt 2,99 €Als einer der letzten Überlebenden begibt man sich in diesem 3D-Adventure auf die Suche nach Eiern, um ein Aussterben zu verhindern.(iOS 7.0+)statt 4,99 €Kamera-App mit vielen Zusatzfunktionen, um auch bei widrigen Lichtverhältnissen ein kontrastreiches Foto zu erstellen.(iOS 10.0+, iPad: statt 2,99 €Als Admiral steuert man in dem rundenbasierten Weltraumspiel nicht nur eine Raumschiffflotte, sondern kontrolliert auch Aufbau, Diplomatie und Versorgung.(iOS 7.0+)statt 4,99 €In dieser Simulation gilt es, eine der letzten Zeitungen des Landes zu zensieren oder abzuändern, um Regierung und Rebellen zufrieden zu stellen.(iOS 6.0+)