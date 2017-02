15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

iOS App Store

Eine äußerst abwechslungsreiche Auswahl vergünstigter Apps findet sich in dieser Woche im App Store. Zu den Highlights zählen unserer Meinung nach die Homeworld Remastered Collection (-66%) für den Mac, die iOS-Gratis-App der Woche Roofbot sowie die hochwertigen Wallz-Hintergrundbilder (-66%) für iPhone und iPad. Nachfolgend alle Sonderangebote des App Store im Überblick:statt 9,99 €Mit diesem AirPlay-fähigen Video-Player lassen sich unkompliziert gängige Videoformate und Streams wiedergeben sowie virtueller Surround-Sound genießen.(OS X 10.7+)statt 39,99 €Verhilf einer der Fraktionen der frühen Neuzeit wie Frankreich, Österreich oder Preußen zur hegemonialen Vormachtstellung im Heimatland und in den Kolonien.(OS X 10.11+)statt 34,99 €Alle Teile der 3D-Weltraumstrategie in einem Paket, um in fremde Galaxien vorzudringen, die kein Spieler zuvor gesehen hat. Systemanforderung beachten!(OS X 10.9+)statt 39,99 €Anlässlich eines Updates gibt es die Notizverwaltung mit Ordnern, Tags, Formatierungen, PDF-Export und Kennwortschutz günstiger. OneNote-kompatibel.(OS X 10.10+)statt 9,99 €In dieser Plattformer-Serie muss der Spieler abwechselnd als einer von drei Helden geschickt Hindernisse und Herausforderungen überwinden.(OS X 10.9+)statt 5,99 €Auf einfache Weise lassen sich Portrait-Aufnahmen nachbearbeiten, um die Farben von Augen, Haaren und Haut anzupassen sowie Makel zu entfernen.(iOS 7.0+)statt 49,99 €Dieser Zugriff auf offizielle Seekarten erlaubt dem Skipper, auch durch schwierige Gewässer zu gelangen - egal ob Fluss, See oder Meer.(iOS 7.0+)statt 13,99 €Wer seine japanischen Sprachfähigkeiten ausbauen will, kann mit diesem virtuellen Lehrer neue Vokabeln lernen und Aussprache trainieren - auf Englisch/Japanisch.(iOS 8.0+)statt 4,99 €In dem Action-reichen Jump & Run müssen knifflige Level durchquert werden - Mega Man X nutzt dabei die Fähigkeiten seiner besiegten Gegner.(iOS 6.0+)statt 2,99 €Als Gratis-App der Woche muss man in diesem niedlichen Puzzlespiel unterschiedliche Formen in der richtigen Reihenfolge positionieren.(iOS 9.0+)statt 2,99 €In dem intergalaktischen Puzzlespiel muss der Spieler strategisch geschickt seine Position ändern und Monstern ausweichen.(iOS 8.0+)statt 2,99 €Die App bietet eine große abwechslungsreiche Auswahl hochwertiger Hintergrundbilder für iPhone und iPad - mit optionalen Bildfiltern.(iOS 8.0+)