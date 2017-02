14 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Motorsport Manager — gratis

Nimian Legends: BrightRidge HD — gratis

Mac App Store

Document Writer Pro — gratis

Grimmige Legenden 3: Die dunkle Stadt — 3,99 €

Im iOS App Store neigt sich die Woche der Spielerabatte dem Ende zu, wie etwa Civilization Revolution 2, das um 70 Prozent vergünstigt angeboten wird. Doch auch Produktiv-Apps wie die Notiz-App Outline (-45 %) oder SnapNDrag Pro für den Mac (-50 %) sind mit dabei. Nachfolgend die Top-Apps des heutigen Freitags im Überblick:statt 9,99 €In der zweiten Auflage bietet der mobile Strategie-Ableger neue Einheiten, Technologien und Gebäude. Mit taktischem Tiefgang muss ein Imperium errichtet werden, das die Zeit überdauert. (iOS 7.0+)statt 11,99 €Synthesizer mit visueller Darstellung des Ton-Morphing, additiver Synthese der einzelnen Töne, leichtem Bearbeiten und 400 Presets. (iOS 8.0+)statt 9,99 €Weltraumsimulator, in dem Sie das Kommando über ein Raumschiff übernehmen. Dabei muss die Schiffstechnik im Auge behalten und feindliche Schiffe besiegt werden. (iOS 6.0+)statt 2,99 €Fantasievolle Kinder-App mit Mini-Spielen und Rezepten aus Großmutters Küche für das iPad, welches 2015 ausgezeichnet wurde (iOS 7.0+)statt 0,99 €Entwerfen Sie Ihr Auto, entwickeln Sie die beste Boxen-Stopp-Strategie und berücksichtigen Sie das Wetter, um in diesem Simulator die Rennserie zu gewinnen. (iOS 7.0+)statt 1,99 €Open-World-Abenteuer in einer Fantasy-Umgebung mit zwei wählbaren Story-Modi. Aber Akku im Auge behalten. (iOS 8.0+)statt 10,99 €Notiz-App, die trotz umfangreicher Werkzeugpalette verspricht, nicht den Fokus auf das eigentlich wichtige einer Notiz zu verlieren - mit und ohne Cloud-Anbindung verwendbar. (iOS 9.0+)statt 6,99 €Eigentlich ein Brettspiel, welches auf iOS portiert wurde und in dem man unter Hochdruck vier tödliche Seuchen eindämmen und Heilmittel entdecken muss. (iOS 7.1+)statt 4,99 €Plattformer, in dem der dunkle Protagonist Rätsel lösen muss, um die entführten Freunde wiederzufinden. (iOS 8.1+)statt 9,99 €Leicht zu bedienendes Textverarbeitungsprogramm mit Wortzähler, Backup-Funktion und PDF-Export. (OS X 10.10+)statt 6,99 €Wimmelbild-Adventure mit 36 Orten. Die Stadt Lichtenheim muss durch die Monsterjäger des Ordens gerettet werden. (OS X 10.7.4+)statt 19,99 €Auf einem fremden Planeten findet der Protagonist dieses Action-Adventures eine verlassene russische Stadt. (OS X 10.7+)statt 9,99 €Eine Verwaltungssoftware für Screenshots. Es ermöglicht schnelles Organisieren, Beschriften und Teilen von Bildschirmfotos. (OS X 10.10+)statt 4,99 €Der HD-Mediaplayer unterstützt alle gängigen Formate und besticht außerdem mit der Option, das Videofenster an Ort und Stelle dauerhaft im Vordergrund zu halten. (OS X 10.7+)