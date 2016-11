11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Any DVD Ripper — gratis

Inbetween Land (Full) — gratis

iOS App Store

Reckless Racing 3 — gratis

Ultimate Schach 2017 — gratis

Vielfältig ist das Sonderangebot in dieser Woche und beinhaltet neben hochkarätigen Spielen wie Batman Arkham Asylum (-60%) und Leo's Fortune (-40%) auch nützliche Werkzeuge. Hierzu zählen unter anderem Any DVD Ripper (gratis), DiskKeeper Pro (-90%) und iWriter (-66%). Das Highlight in dieser Woche ist aber das farbenprächtige Rhythmusspiel Dub Dash (-50%). Nachfolgend alle preisreduzierten Top-Apps im Überblick:statt 23,99 €Dieses Medienwerkzeug erlaubt das Einlesen von DVDs sowie die unkomplizierte Konvertierung der Filme und Musik in neue Formate - sei es für iPod, iPhone und iPad oder einer Medienzentrale im lokalen Netzwerk. (OS X 10.6+)statt 19,99 €Als Firmenerbe mit Kenntnissen in allen Kampfkünsten rächt Batman mit seiner ausgefeilten Ausrüstung die Opfer krimineller Intrigen und legt den Bösen das Handwerk. Doch oftmals ist neben der Konfrontation auch der Schatten eine Möglichkeit, um ans Levelziel zu gelangen. (OS X 10.9+)statt 9,99 €Dieses Dienstprogramm hilft dabei, belegten Speicherplatz wieder freizugeben, indem verschiedene Zwischenspeicher des Systems geleert werden. Dies lässt sich in der Pro-Version auch automatisieren. (OS X 10.10+)statt 6,99 €In diesem Wimmelbildspiel durchstreift man eine fliegende Stadt voller mysteriöser Geister, auf der Suche nach einer Mitarbeiterin des Waisenhauses, die zeitgleich mit einem Lichtstrahl verschwunden ist. (OS X 10.9+)statt 4,99 €Abenteurer müssen in diesem 3D-Action-Spiel einen Weg finden, um den mächtigen Drachen zu besiegen, der den Angriff des dunklen Lords anführt. (OS X 10.6+)statt 1,99 €Im richtigen Rhythmus müssen bei diesem musikalischen Action-Spiel die farbenprächtigen Level durchstreift werden. Der passende Soundtrack stammt von erfahrenen DJs und Komponisten wie Bossfight. (iOS 9.0+)statt 2,99 €Mithilfe dieser minimalistischen App lassen sich störungsfrei Texte niederschreiben und mit Dropbox oder iCloud synchronisieren. Funktionen zur Formatierung wurden auf ein unkompliziertes Minimum beschränkt. (iOS 9.0+)statt 4,99 €In dem von Apple mehrfach ausgezeichneten Spiel bewegt man sich als Leo durch handgezeichnete Welten, um den geheimnisvollen Dieb des Goldes zu suchen. (iOS 7.0+, tvOS 9.0+)statt 2,99 €Wilde Autorennen verspricht dieses Top-Down-Spiel, bei dem es nicht immer ganz fair zugeht, wenn beispielsweise Buggys gegen einen Truck antreten. Bis zu 28 Fahrzeuge und 36 Strecken stehen zur Auswahl. (iOS 7.0+)statt 0,99 €Eine der besten Schach-Engines steht in diesem Schachspiel dem Spieler gegenüber und lässt ihn schwitzen. Ein Modus für Anfänger hilft beim Einstieg in diesen Klassiker der Strategiespiele. (iOS 8.0+)