Die Produkthighlights der Woche:

10 tolle Weihnachtsgeschenke – REWIND-getestet

InLine BT-Quick: Mobiler QWERTZ-Falter

JBL Reflect Mini BT: (Fast) kabelloser Sportkopfhörer

ADATA: Lightning-Speicherkartenleser für bidirektionalem Datenaustausch

Die Adventszeit ist bei uns traditionell die Zeit des großen Einkaufsrummels. Manche mögen das als Konsumterror verurteilen, aber Fakt ist, dass es den meisten von uns große Freude bereitet, andere und sich selbst zumindest einmal im Jahr so richtig zu belohnen. Wir haben es uns schließlich verdient, oder etwa nicht?Aus dem Fundus der REWIND-Testberichte in diesem Jahr habe ich Ihnen in dieser Ausgabe eine Auswahl an möglichen Weihnachtsfreuden zusammengestellt. Dazu gibt es noch ein paar weitere Neuheiten als Produktvorstellungen. Viel Spaß beim Stöbern und allen Lesern einen schönen zweiten Advent.