iCloud und Outlook ade, Kalender und Kontakte mit Owncloud auf Mac, iPhone und PC

Unterschiede, Vor- Und Nachteile

Das Thunderbird Adressbuch ordnet die Felder nicht immer Richtig zu, zb steht die Arbeitsadresse im Feld für die Private Adresse

Das Thunderbird Adressbuch setzt auch immer eine Email-Adresse als Standardadresse ein

Jede Erinnerungsliste benötigt einen eigenen Kalender und jeder Kalender hat auch automatisch eine Erinnerungsliste

Abonnierte Kalenderr werden nicht mehr automatisch synchronisiert, sie müssen daher auf jedem Client eingerichtet werden (das ging aber mit Outlook auch nicht).

Adressbuch Gruppen gehen wohl (zumindest zwischen Mac und iPhone)

Kalender teilen geht nicht - man kann aber für einzelne Kalender den caldav-Link weitergeben

Hallo Zusammen,ich bin inzwischen von der iCloud auf Owncloud umgestiegen und möchte meine Erfahrungen damit mit Euch teilen.Ich habe Privat ein MacBook und ein iPhone und beruflich gezwungenermaßen einen PC mit Win7. Zu MobileMe Zeiten hatte ich daher MobileMe auf dem MacBook und dem iPhone konfiguriert. Auf dem PC konnte ich damals die MobileMe Kalender via caldav mit Thunderbird und Lightning synchronisieren.Mit der Einführung von iCloud hat sich auf Mac und iPhone nichts geändert, jedoch war ich gezwungen, auf dem PC zu Outlook zu wechseln, da das Einbinden der iCloud Kalender via caldav (zumindest in der Anfangszeit) nicht funktionierte.Am Anfang fand ich iCloud mit Outlook gar nicht so schlecht, da ich dann auch meine Kontakte synchronisieren konnte. Auf die Dauer fing Outlook jedoch an mich zu nerven, so dass ich mich zu einem Wechsel entschloss (außerem hat die momentane NSA Diskussion auch dazu beigetragen).Meine Mails waren nicht in der iCloud, da nutze ich schon seit Jahren einen anderen Anbieter (da eigene Domain).Die neue Cloud Lösung wurde Owncloud. Diese habe ich nicht auf einem eigenen Server gehostet, sondern ich habe mich aus Bequemlichkeit für eine Kauflösung entschieden. Dabei fiel meine Wahl auf den Anbieter PortKnox . Gründe für diesen Anbieter (im Vergleich zu anderen OwnCloud Anbietern) kann ich hier keine nennen, ich habe mich dabei auf den Tipp eines Kollegen verlassen. Der Dienst kostet 29 Euro im Jahr (also ca. 2,50 Euro im Monat).Nach der Registrierung bei PortKnox dauerte es einen Tag, bis ich die Zugangsdaten bekommen hatte.Zuerst habe ich dieOwncloud auf dem Mac eingerichtet. Dazu habe ich sowohl einen CalDav-Account (Kalender und Erinnerungen) als auch einen Carddav-Account (Kontakte) in der Systemsteuerung eingerichtet. Beim caldav-Account gab es in der Systemsteuerung Probleme, dafür liess sich der Account dann über ical problemlos einrichten.Nach der Einrichtung mussten die Daten aus der iCloud in die Owncloud. Bei den Kontakten ging das per Drag and Drop sehr einfach (im Programm Kontakte alle iCloud Kontakte markieren und in das Owncloud Adressbuch ziehen). Bei den Kalendern war es leider nicht ganz so einfach, dort habe ich zuerst jeden Kalender einzeln exportiert, dann für jeden Kalender einen leeren Kalender in der Owncloud angelegt und die Kalender wieder einzeln importiert.Danach habe ich noch die iCloud-Konten gelöscht.Beim iPhone war nach der initialen Einrichtung auf dem Mac nicht mehr viel zu tun. Analog wie beim Mac einen Caldav und den Carddav Account einrichten und danach den iCloud Account deaktivieren. Damit war schon alles erledigt und auch alles wieder synchron.Beim PC war beim Einrichten leider etwas mehr zu tun:Thunderbird installieren und diverse Add-Ons laden. Zum Betrieb der Cloud sind folgende Add-Ons zwingend notwendig:Die Kalender sind im Gegensatz zum Mac nicht so komfortabel einzurichten, da beim Mac nur ein mal der Account eingerichtet wird und alle Kalender erkannt werden, bei Thunderbird mit Lightning jeder einzelne Kalender mit seiner spezifischen URL eingerichtet werden muss (das ist bei 10 Kalendern etwas mühsam).Hier muss noch gesagt werden, das OwnCloud Kalender und Aufgaben/Erinnerungen noch koppelt. Für jeden Erinnerungsliste ist ein eigener Kalender notwendig.Das Adressbuch dagegen ging wieder sehr schnell, da über das SoGo-AddOn lediglich die Carddav-Adresse eingerichtet werden musste.Folgende Add-Ons habe ich zusätzlich noch installiert:Bisher sind mir folgende Dinge aufgefallen:Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Umstieg, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere durch das Journal dazu ermutigt, es auch zu versuchen.Gruß